Для норок настал «черный день». Они стали разносчиком мутировавшего коронавируса

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В Дании решили уничтожить всех норок из-за того, что коронавирус мутировал среди животных и распространился на людей. Об этом сообщили местные СМИ.

По словам премьер-министр Дании Метте Фредериксен, сейчас в стране выявлены 12 пациентов, у которых выявлен мутирующий коронавирус. При этом новый вид инфекции ослабляет способность к образованию антител, что может стать проблемой при использовании вакцины. Таким образом, норки, у которых обнаружился мутировавший вирус, могут стать причиной распространения COVID-19 по всей стране, а также по всему миру, пишут «Известия».

Новый мутирующий вирус был обнаружен на 207 норковых фермах. Власти Дании обещали фермерам возместить убытки. «Это черный день для меня и для всех, кто работает в этой промышленности. Правительство понимает это», - сказала премьер-министр.

Ранее учёные из США, провели исследование и пришли к выводу, что мутировавший SARS-CoV-2 стал легче и быстрее передаваться от человека к человеку.

Мутировавший вирус стал агрессивнее, он научился обходить иммунную защиту человека и его способность заражать достигает почти 100 процентов.