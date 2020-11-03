Новости Общество
Общество
Обнаружена наиболее агрессивная мутация коронавируса
3 ноября, 2020 09:55
1 мин
фото: Pixabay
Учёные из США, провели исследование и пришли к выводу, что мутировавший SARS-CoV-2 стал легче и быстрее передаваться от человека к человеку.
Мутировавший вирус стал агрессивнее, он научился обходить иммунную защиту человека и его способность заражать достигает почти 100 процентов.
Еще одна опасность новой мутации заключатся в том, что она может уклоняться от антител, которые вырабатываются для борьбы с инфекцией, пишет «РИА Новости».
Ранее американские ученые выяснили, что люди, больные коронавирусом способны заразить в среднем более половины членов своей семьи.
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
1 мин