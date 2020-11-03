Обнаружена наиболее агрессивная мутация коронавируса

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Учёные из США, провели исследование и пришли к выводу, что мутировавший SARS-CoV-2 стал легче и быстрее передаваться от человека к человеку.

Мутировавший вирус стал агрессивнее, он научился обходить иммунную защиту человека и его способность заражать достигает почти 100 процентов.

Еще одна опасность новой мутации заключатся в том, что она может уклоняться от антител, которые вырабатываются для борьбы с инфекцией, пишет «РИА Новости».

Ранее американские ученые выяснили, что люди, больные коронавирусом способны заразить в среднем более половины членов своей семьи.