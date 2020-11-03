Заболевший коронавирусом заражает более половины членов семьи

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Американские ученые выяснили, что люди, больные коронавирусом способны заразить в среднем более половины членов своей семьи.

Это происходит из-за постоянных контактов и плохой вентиляции в доме. Как правило, более 50 процентов членов семьи, живущих в одной квартире или доме, с которыми жил пациент с коронавирусом, заражаются в течение пяти дней и менее.

Специалисты рекомендуют тем, кто подозревает у своих родных симптомы коронавируса изолироваться в пределах квартиры или дома. При этом желательно пользоваться разными туалетами и ванными комнатами. Обязательно носить защитные маски, пишет «Naked Science».

В России пик коронавируса ожидается не раньше, чем через месяц. Такой прогноз дал ранее инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

По его словам, рост числа заразившихся будет продолжаться и достигнет 20-22 тысяч заболевших в сутки. В Москве пик распространения коронавируса возможен уже через неделю.