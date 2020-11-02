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В России пик коронавируса ожидается не раньше, чем через месяц. Такой прогноз дал инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

По его словам, рост числа заразившихся будет продолжаться и достигнет 20-22 тысяч заболевших в сутки. В Москве пик распространения коронавируса возможен уже через неделю, пишет «РИА Новости».

Ранее в интервью «Русской планете» Тимаков рассказал, что статистика по заразившимся коронавирусом может быть и больше, потому что не всегда заболевшие обращаются в больницу. Особенно остро эта проблема ощущается в регионах, где не хватает медиков.