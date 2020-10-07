По вине Болгарии срок завершения «Турецкого потока» сдвинулся минимум на полгода

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«Газпром» констатировал, что Болгария затянула строительство газопровода из России через Турцию. Компания рассчитывала закончить проект в первом полугодии 2020 года, сейчас называются другие сроки - конец 2020-го.

Об этом написал «Газпром» со ссылкой на обещания болгарской стороны. Речь идет о газопроводе «Турецкий поток», который соединяет газотранспортные системы России и Турции и обеспечивает поставки в Турцию, Южную и Юго-Восточную Европу.

Болгария вовремя ввела мощности, чтобы получать газ. Заминка произошла с расширением магистрали до Сербии из-за споров о тендере на строительство, пишет «Интерфакс».

В апреле 2019 года «Булгартрансгаз» провел тендер, победителем которого стал консорциум Arkad. Однако он вовремя не предоставил необходимые документы и потому победу присудили второму участнику тендера - компании Gas Development and Expansion in Bulgaria. Arkad оспорил решение и только в середине сентября суд Болгарии прекратил процедуру обжалования и консорциум смог подписать договор на проведение работ.

Ранее о затягивании строительства Болгарией говорил президент Россиии Владимир Путин. Он заявил, что если болгарское руководство не хочет завершить проект, то Россия найдет другие пути реализации своих возможностей по югу Европы.

В сентябре сообщалось, что после отказа всех страховых компаний достроить другой российский газопровод стало еще сложнее.