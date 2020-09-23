Из-за отказа всех страховых компаний завершить «Северный поток-2» стало еще сложнее

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Участвующим в строительстве российского газопровода «Северный поток-2» судам отказали в страховке. Причина - возможные санкции против проекта.

Об отказе говорится в заявлении Международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев, которая страхует 90% кораблей в мире. Решение, выпущенное от имени всех клубов, входящих в Международную группу, осложнит поиск судов, которые могли бы достроить газопровод.

«В свете прямой санкционной угрозы для страховщиков, которую представляют собой американские законы CAATSA («О противодействии противникам США посредством санкций») и PEESA («О защите энергетической безопасности Европы»), клуб не будет предоставлять страховое покрытие для деятельности, относящейся к проектам Nord Stream 2 или Turk Stream», — приводит заявление РБК.

О том, что против компаний, предоставляющих услуги страхования, могут ввести санкции из-за проекта «Северный поток-2», говорилось в июне 2020 года. Трубопровод планировали завершить в конце 2019-го, но из-за санкций США срок передвинули минимум на один год.

Какие суда могут достроить газопровод, Россия не называла. Высказывалось предположение, что газопровод достроит трубоукладочное судно «Академик Черский».

Ранее Польша предложила Германии свой газопровод взамен строящегося «Северного потока-2».