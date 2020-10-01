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Старший вице-президент Сбербанка Виктор Шкипин, под руководством которого кредитное учреждение перешло на бренд «Сбер», покидает компанию по личным причинам, заявили в пресс-службе банка.

В беседе с изданием The Bell Шкипин пояснил что завершил все крупные проекты и решил «переключиться».

«Мы делали СберКонф, ребрендинг, фирменный стиль, новый формат отделений. Подготовили к запуску аналитический ресурс СберИндекс, который станет главным в России. Все эти проекты подводили к обычному времени, теперь они готовы. Я давно откладывал. <...> В ближайшее время я точно отдохну: после "Сбера" можно выдавать путевки в санаторий и горячее молоко на ночь», —рассказал он.

Виктор Шкипин работал в Сбербанке с апреля 2020 года. До этого он в разное время руководил направлением маркетинга в «М.Видео», ВТБ, Альфа-банке, а также отвечал за развитие финансовых продуктов и сервисов «Вымпелроме».

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