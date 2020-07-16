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Отечественное промышленное производство падает на 10% второй месяц подряд

Антон Мельников
16 июля, 2020 19:43
1 мин
ыва
Pixabay

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, за июнь российский индекс промышленного производства в годовом выражении упал на 9,4%. Майское падение Росстат оценивал в 9,6%.

Объем добычи полезных ископаемых в июне сократился на 14,2%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Июньское сокращение нефтяной добычи достигло 16,4%. Обрабатывающие отрасли показали сокрушение на 6,4%.

РБК, со ссылкой на экономистов Альфа-банка, сообщает, что затянувшееся восстановление промышленного производства создает риски для отечественного рынка труда, так как быстрая цифровизация коснется сотрудников крупных компаний, которые будут сокращать издержки.

Ранее Центробанк сообщал, что за три месяца пандемии ВВП России сократился на 10%.

темы
Россия
экономика
промышленность
производство
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