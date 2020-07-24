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Отечественные авиаперевозчики готовы возобновить международные полёты

Антон Мельников
24 июля, 2020 19:46
1 мин
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Pixabay

«Уральские авиалинии», AZUR air и S7 сообщили о готовности возобновить международные авиарейсы.

Пресс-служба AZUR air сообщила, что компания, в соответствии с решением правительства, с 10 августа снова начнет летать в Турция. Ожидается открытие рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Анталью, Бодрум и Даламан. Перевозчик добавил, что ожидает окончательного постановления властей с конкретными условиями возобновления международного сообщения.
Ожидается, что со следующей недели свою полетную программу анонсируют «Уральские авиалинии».

В компании S7 Group сообщили, что официальных документов от регулирующих органов пока получено не было, но компания сразу же восстановит международное авиасообщение, как только появится разрешение и детали, передает РБК.

Ранее стало известно, что с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение.

темы
Россия
туризм
авиасообщение
авиакомпании
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