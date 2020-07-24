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С 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение

Лилия Караева
24 июля, 2020 13:26
1 мин
Самолет
Piqsels.com

С 1 августа Россия возобновляет перелеты за границу. Об этом сообщил оперштаб.

Рейсы начнут выполнять из Москвы, Санкт-Петерубурга, Московской области и Ростова-на-Дону, передает Telegram-канал LIFE SHOT.

Информацию о начале полетов за границу с 1 августа подтвердил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Границы откроют для трех стран - Великобритании, Турции и Танзании. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Ранее Росавиация продлила до 1 августа запрет на въезд и выезд из России. Международное авиасообщение было прекращено в марте - ежемесячно ведомство продлевало запрет.

темы
Россия
авиасообщение
возобновление
1 мин