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Общество
С 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение
24 июля, 2020 13:26
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Piqsels.com
С 1 августа Россия возобновляет перелеты за границу. Об этом сообщил оперштаб.
Рейсы начнут выполнять из Москвы, Санкт-Петерубурга, Московской области и Ростова-на-Дону, передает Telegram-канал LIFE SHOT.
Информацию о начале полетов за границу с 1 августа подтвердил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Границы откроют для трех стран - Великобритании, Турции и Танзании. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ранее Росавиация продлила до 1 августа запрет на въезд и выезд из России. Международное авиасообщение было прекращено в марте - ежемесячно ведомство продлевало запрет.
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