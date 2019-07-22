ГК «Основа» и Республика Корея создали фонд для развития стартапов
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Фото: Русская Планета/Сергей Рыжик

Фото: Русская Планета/Сергей Рыжик

Искусственный интеллект, big data и блокчейн - как основы будущего

Группа компаний «Основа» и IT-технопарк «Физтехпарк» подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве с корейскими финансовыми и IT-компаниями  Paxnet и BitPax.

Основные направления сотрудничества - вывод российских технологических компаний на корейский рынок, инвестиции корейских компаний в проекты недвижимости на территории России, создание российско-корейского технологического хаба на базе московского IT технопарка «Физтехпарк», а также разработка финансовых сервисов нового поколения.

По словам президента ГК «Основа» и председателя совета директоров «Физтехпарка» Александра Ручьева, стороны уже приступили к реализации соглашения:

 «Мы договорились о создании совместного российско-корейского венчурного Фонда объемом 10 млн долларов для инвестирования в развитие технологий в области искусственного интеллекта, big data и блокчейн. Каждая из сторон инвестирует в фонд по 5 млн долларов. Эти средства мы направим на поиск перспективных стартапов, их развитие и вывод на российский и корейский рынки», - рассказал Александр Ручьев

Определить план работ по созданию фонда стороны рассчитывают до 1 сентября 2019 года, а получить первые результаты – уже в течение ближайших двух лет. Как отметил Александр Ручьев, по мере того, как отобранные компании будут становиться глобальными, на каждом этапе будут увеличиваться объемы инвестиций Фонда. При этом, акселерацию и продвижение стартапов Фонд будет осуществлять на базе создаваемого российско-корейского технологического хаба на основе «Физтехпарка».


Фото: Русская Планета/Сергей Рыжик

По словам генерального директора BitPax Ким Тае Чула, еще одним направлением совместной деятельности станет инвестирование в девелоперские проекты на территории России и Республики Корея, а также поставка на рынок Российской Федерации продукции и сервисов для реализации концепции «умный город».

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Организации: Физтехпарк
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