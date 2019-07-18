ГК «Основа» и Республика Корея возведут умные города

Корейские корпорация «БитПакс» и Корпорация «ПаксНет» и акционерное общество «Группа компаний «Основа», а также Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Физтех-21» меморандум о совместной деятельности на территории России.



Фото: Русская планета/Сергей Рыжик

Настоящим Меморандумом стороны намереваются определить принципы предстоящей совместной деятельности в следующих направлениях:

вывод российских технологических компаний на корейский рынок;

создание компании, обеспечивающей выход частных корейских инвесторов на российский рынок с возможностью осуществлять инвестиции в проекты в области недвижимости (строительство, покупка, управление) и акции компаний-голубых фишек российского фондового рынка;

создание российско-корейского венчурного фонда («Фонд») в партнерстве с Российским технологическим центром в Республике Корея;

создание российско-корейского технологического хаба на базе московского технопарка в сфере ИТ-Физтехпарк. На базе данного хаба «Физтехпарк» совместно с Фондом планирует осуществлять скаутинг и создавать воронки стартапов по отдельным технологическим направлениям с целью обмена, акселерации, продвижения и инвестирования в перспективные проекты;

участие в девелоперских проектах на территориях Российской Федерации и Республики Корея;

разработка финансовых сервисов нового поколения и участие в таких проектах;

поставка на рынок Российской Федерации продукции и сервисов для реализации концепции «Умный город».



Фото: Русская планета/Сергей Рыжик

В срок до 1 сентября 2019 года стороны планируют:

1. Определить организационно-правовую форму, размер уставного капитала и структуру финансирования компании, обеспечивающей выход частных корейских инвесторов на российский рынок:

разработать дорожную карту по созданию российско-корейского венчурного Фонда;

разработать дорожную карту создания российско-корейского технологического хаба на базе московского технопарка в сфере ИТ-Физтехпарк.



Фото: Русская планета/Сергей Рыжик

2. Продвижение проекта технопарков WEvo Global и «умных» городов в мире

Стороны планируют осуществлять совместную деятельность по продвижению проекта технопарков нового поколения WEvo Global в мире при участии привлеченных BitPax профессиональных ассоциаций венчурных компаний Кореи (KOVA) и поставщиков решений умных городов (KOSHUMA). В срок до 1 сентября 2019 года BitPax при участии KOVA и KOSHUMA планирует подготовить список технологий в области умных территорий, которые могут быть интегрированы в Корее и странах Юго-Восточной Азии.

3. Роботизация российских промышленных предприятий с помощью корейских робототехнических технологий

Стороны планируют разработать дорожную карту по реализации поставок корейских промышленных роботов для целей организации замены устаревшего оборудования на российских промышленных предприятиях.

Для целей реализации данной программы может быть привлечено Министерство Промышленности и Торговли Российской Федерации.

ГК «Основа» образована в 2016 году и занимается инвестициями в коммерческую недвижимость, строительством, развитием и внедрением передовых технологий: от блокчейна и проектов в области искусственного интеллекта, до транспортных систем нового поколения и концепции «умный дом».