Новое правило при строительстве жилья сохранит россиянам здоровье?

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В проекте стратегии развития строительной отрасли России до 2035 года, разработанном Минстроем, увидели новое правило возведения многоквартирных домов. Оно предусматривает установку в квартирах систем против распространения инфекций.

Разработчики документа отмечают, что правило по обязательному использованию механической вытяжной вентиляции вместо естественной нужно ввести из-за того, что воздух с кухонь и санузлов зачастую переходит из квартиры в квартиру через вытяжки. Система шахт и вытяжек не справляется с ароматами табака и еды, вирусами и батериями - застоявшийся воздух попадает из одного жилья в другое. Это приводит к сонливости, голоным болям, утомляемости.

Механическая вытяжка предполагает установку вентилятора на чердаке - он будет вытягивать воздух вверх принудительно, поясняют «Известия».

Нововведение не должно сказаться на стоимости жилья. Сегодня норма носит рекомендательный характер.

Президент ГК «Основа» Александр Ручьев считает, что механическая вентиляция не решит вопрос обеспечения биобезопасности в квартирах. По его мнению, нужны дополнительные элементы обеззараживания.

Ранее врач заявил, что если запереть людей в квартирах, эпидемия закончится за две недели.