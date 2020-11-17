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Иммунолог: если запереть людей на две недели в своих квартирах эпидемия кончится за две недели

Артем Денисов
17 ноября, 2020 00:05
2 мин
эпидемия
Фото: pixabay.com

Стало известно, что объединяет пандемии COVID-19 и «испанки».

Как сообщил врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок, по эпидемии испанского гриппа столетней давности можно предположить, как будет развиваться нынешняя пандемия коронавируса. Отмечается большая зависимость от коллективного иммунитета.

Как напомнил эксперт, у пандемии «испанки» было три волны: весенняя, осенне-зимняя, и после лета опять была осенне-зимне-весенняя.

Болибок считает, что эпидемия COVID-19 может закончится через две недели, если принять жесткие ограничительные меры. «Если одновременно запереть всех людей в своих квартирах, чтобы никто никуда не ходил, эпидемия кончится за две недели», – отметил Болибок, сообщает РИА «Новости».

Как сообщалось, ограничительные меры, которые были введены из-за пандемии коронавируса, могут принести миру эпидемию ожирения. Об этом заявили ученые университета Копенгагена.

В статье, опубликованной в журнале Nature reviews, исследователи назвали несколько факторов, которые способны усугубить уже существующую ситуацию с ожирением.

темы
пандемия
заболевания
коронавирус
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