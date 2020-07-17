После пандемии коронавируса миру грозит другая эпидемия

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Ограничительные меры, которые были введены из-за пандемии коронавируса, могут принести миру эпидемию ожирения. Об этом заявили ученые университета Копенгагена.

В статье, опубликованной в журнале Nature reviews, исследователи назвали несколько факторов, которые способны усугубить уже существующую ситуацию с ожирением.

Увеличению распространенности ожирения, по мнению ученых, способствует стресс из-за коронавируса, который люди заедают, а доступность холодильника при дистанционной работе этому только способствует.

Ограничение передвижения также является серьёзнейшим фактором для развития ожирения.

По словам заведующей кафедрой эндокринологии лечебного факультета РНИМУ имени Пирогова Татьяны Демидовой, переедание, которое ведет к ожирению стало одной из основных проблем в период самоизоляции. Она подчеркнула, что ученые всегда называли ожирение неинфекционной пандемией и она моет быть страшнее коронавируса. Переедание может запустить «каскад зависимостей», которые усугубят уже существующую проблему, пишут «Известия».

По данным Аналитического центра НАФИ, во время самоизоляции у каждого пятого россиянина ухудшились отношения в семье. О прогрессе в лучшую сторону заявили только 6 процентов мужчин и женщин.