Самоизоляция изменила отношения россиян в семье

Общество

фото: Pixabay

По данным Аналитического центра НАФИ, во время самоизоляции у каждого пятого россиянина ухудшились отношения в семье. О прогрессе в лучшую сторону заявили только 6 процентов мужчин и женщин.

Об изменении отношений с детьми, как в лучшую, так и в худшую сторону высказались примерно одинаковое количество россиян.

Еще 5 процентов опрошенных сообщили о том, что у них испортились отношения с родителями, однако почти в 4 раза больше респондентов их улучшили в период самоизоляции, пишет «Russia Today».

Самоизоляция не только меняет отношения в семье. Она также бросает серьёзный вызов организму - в психологическом и физиологическом смысле.

Как показывают исследования британских ученых Стептоу и Шанкар, у изолированных от общества пожилых людей на 26 процентов повышается риск умереть по сравнению с теми, кто ведет активную социальную жизнь. Причем это касается не только пожилых людей.