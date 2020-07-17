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Самоизоляция изменила отношения россиян в семье

Дмитрий Байков
17 июля, 2020 10:04
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фото: Pixabay

По данным Аналитического центра НАФИ, во время самоизоляции у каждого пятого россиянина ухудшились отношения в семье. О прогрессе в лучшую сторону заявили только 6 процентов мужчин и женщин.

Об изменении отношений с детьми, как в лучшую, так и в худшую сторону высказались примерно одинаковое количество россиян.

Еще 5 процентов опрошенных сообщили о том, что у них испортились отношения с родителями, однако почти в 4 раза больше респондентов их улучшили в период самоизоляции, пишет «Russia Today».

Самоизоляция не только меняет отношения в семье. Она также бросает серьёзный вызов организму - в психологическом и физиологическом смысле.

Как показывают исследования британских ученых Стептоу и Шанкар, у изолированных от общества пожилых людей на 26 процентов повышается риск умереть по сравнению с теми, кто ведет активную социальную жизнь. Причем это касается не только пожилых людей.

темы
Россия
общество
семья
самоизоляция
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