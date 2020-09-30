Миру предрекли скорый закат нефтяной эры

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Эксперты предсказали конец нефтяной эры в ближайшее время. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По мнению французских аналитиков нефтегазовой компании Total, конец эры нефти наступит после 2030 года. Мир будет постепенно переходить на более экологичные источники энергии. Наиболее перспективным специалисты считают природный газ, который будет играть ключевую роль на мировом рынке.

Эксперты считают, что к 2050 году вырастет спрос на электричество, который покроет около 40 процентов всех потребностей человечества в энергии.

В будущем французский нефтегигант намерен инвестировать в солнечную и ветряную энергию, а также в аккумуляторные технологии и инфраструктуру для зарядки электромобилей, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты увеличили поставки нефти в Европу. При этом происходит выдавливание традиционных для местных переработчиков сортов, в том числе российского Urals.