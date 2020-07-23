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США вытесняют российскую нефть в Европе

Дмитрий Байков
23 июля, 2020 08:40
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фото: Pixabay

Соединенные Штаты увеличили поставки нефти в Европу в июле. При этом происходит выдавливание традиционных для местных переработчиков сортов, в том числе российского Urals.

По данным Refinitiv Eikon, США увеличили отгрузку нефти в Европу в июле впервые с начала действия новой сделки ОПЕК+. Поставки американской нефти суммарно выросли на 600 тысяч тонн по сравнению июнем.

Однако Россия работает, соблюдая условия сделки ОПЕК+, в результате чего поставки нефти в Европу планомерно снижаются. Сейчас экспорт российской нефти упал до минимального значения за 20 лет, пишет «ПолитЭксперт».

В мае текущего года страны-участницы соглашения «ОПЕК+» договорились сократить добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года.

темы
США
Россия
Европа
нефть
бизнес
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