Минсельхоз не видит оснований для скачка цен из-за подорожавших овощей

Бизнес

За январь в России максимально подорожали огурцы.

Эти овощи стали дороже на 9,7%. Также на 8,4% подорожал картофель, а макаронные изделия выросли в цене на 6,6%, следует из данных Минсельхоза. По данным на 27 января, цена у производителей огурцов составила 107,3 рубля за 1 кг, картофеля — 16,5 рубля, помидоров — 108 рублей, моркови — 16,3 рубля, макаронных изделий — 42,5 рубля.

Минсельхоз оценивает ситуацию на продовольственном рынке как стабильную и не видит оснований для скачкообразного повышения цен на продукты питания. По данным ведомства, подорожание овощей носит «сезонный характер и связано с сокращением запасов урожая 2020 года». Отмечается, что снижение цен произойдет с марта, когда на рынок поступит новый урожай, пишут «Известия».

Как сообщалось, в России ввели заморозку цен на продукты, но производители и ритейлеры уже начали обходить эти ограничения.

Например, они усредняют цены на все продукты так, что дешевых товаров в магазине просто не остается, рассказал старший эксперт Института экономической политики им. Гайдара, российский политический деятель и экономист Сергей Жаворонков.