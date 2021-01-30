Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Политика
Русская планета
Политика

Объяснение экономистов: производители и ритейлеры обойдут заморозку цен на продукты в РФ

Сергей Михневич
30 января, 2021 12:23
1 мин
Сергей Михневич
30 января, 2021 12:23
1 мин
Производители и ритейлеры обойдут заморозку цен на продукты в РФ
Flickr

В России ввели заморозку цен на продукты, но производители и ритейлеры уже начали обходить эти ограничения. Например, они усредняют цены на все продукты так, что дешевых товаров в магазине просто не остается, рассказал URA.RU старший эксперт Института экономической политики им. Гайдара, российский политический деятель и экономист Сергей Жаворонков.

По словам эксперта, произошел маневр, это видно по ценникам в магазинах. Если раньше были товары подороже и подешевле, то сейчас продавцы ставят некую среднюю цену в виде максимально возможной по закону. То есть для небогатых россиян, которые раньше старались купить что-то подешевле, цены в итоге правительственной заботы только выросли.

Другая часть магазинов теперь просто не хотят брать на реализацию продукты, которые попали под заморозку. Если потребительские цены зафиксируют и на другие товары, то ситуация пойдет по тому же сценарию и усугубится, считает Жаворонков.

Поделиться
ТЕГИ
Россия
Продукты
Кризис
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!