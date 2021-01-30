Производители и ритейлеры обойдут заморозку цен на продукты в РФ

Политика

В России ввели заморозку цен на продукты, но производители и ритейлеры уже начали обходить эти ограничения. Например, они усредняют цены на все продукты так, что дешевых товаров в магазине просто не остается, рассказал URA.RU старший эксперт Института экономической политики им. Гайдара, российский политический деятель и экономист Сергей Жаворонков.

По словам эксперта, произошел маневр, это видно по ценникам в магазинах. Если раньше были товары подороже и подешевле, то сейчас продавцы ставят некую среднюю цену в виде максимально возможной по закону. То есть для небогатых россиян, которые раньше старались купить что-то подешевле, цены в итоге правительственной заботы только выросли.

Другая часть магазинов теперь просто не хотят брать на реализацию продукты, которые попали под заморозку. Если потребительские цены зафиксируют и на другие товары, то ситуация пойдет по тому же сценарию и усугубится, считает Жаворонков.