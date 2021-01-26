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Мессенджер Telegram могут удалить из Google Play из-за поощрения насилия

Марьям Ибрагимова
26 января, 2021 14:28
2 мин
Марьям Ибрагимова
26 января, 2021 14:28
2 мин
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Мессенджер Павла Дурова Telegram, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами разных форматов, снова привлек внимание общественности. На сей раз с негативной оценкой работы приложения выступил экс-посол США в Марокко Марк Гинзберг.

Известно, что он подал иск в суд против американской компании Alphabet Inc., которой принадлежит Google, с требованием удалить Telegram из своего магазина приложений Google Play, передает Bloomberg.

По словам Гинзберга, мессенджер способствует распространению насилия, экстремизма и антисемитизма. Он пояснил, что компания Google не стала вмешиваться в работу Telegram, однако удалила приложение Parler из магазина из-за угрозы общественной безопасности на фоне выборов президента США.

Помимо этого, в иске говорится о том, что с помощью приложения производится продажа незаконных веществ.

Ранее сообщилось, что из-за комментария в Telegram-канале о президенте Беларуси Александре Лукашенко местного жителя отправили в тюрьму.

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