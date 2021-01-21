Общество

Суд Островецкого района Беларуси приговорила гражданина страны к одному году и трем месяцам заключения в колонии общего режима за комментарий о лидере РБ Александре Лукашенко.

Установлено, что 1 сентября в одном из Telegram-каналов мужчина оставил нецензурный и оскорбительный пост в адрес действующего главы государства. 28 октября он повторил роковую ошибку, но на сей раз жертвой его острого языка стал министр внутренних дел генерал-майор милиции Караев.

Мужчину осудили по двум статьям – «публичное оскорбление Президента Республики Беларусь» и «публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей». Он признал свою вину, передает TUT.BY.

Ранее сообщалось о том, что в Китае журналистке дали реальный срок за освещение вспышки новой коронавирусной инфекции в Ухане.