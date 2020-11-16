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Коронавирусные новости взвинтили стоимость компании до небывалых высот

Антон Мельников
16 ноября, 2020 18:22
1 мин
Youtube / Yahoo Finance
Youtube / Yahoo Finance

Акции американской фармкомпании Moderna поднялись в цене почти на 20% после новостей о высокой эффективности её вакцины от коронавируса.

Представители компании Moderna заявили, что результаты третьей фазы тестирования её вакцины от коронавируса показали эффективность лекарства в 95%. В скором времени разработчики препарата собираются обратиться к американским властям, чтобы получить официальное разрешение на использование.

Объявленные новости привели к резкому скачку стоимости акций Moderna на бирже. За день цена в пике подскакивала на 18%, достигая отметки в 105 долларов за акцию. С момента появления Moderna на бирже, её акции никогда не превышали 100 долларов, передаёт «РБК».

Ранее эффективность вакцины также отметил президент США Дональд Трамп и попросил не забывать что лекарство появилось во время его президентства.

темы
США
вакцина
акции
биржа
ценные бумаги
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