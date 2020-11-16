Дональд Трамп хочет вписать себя в глобальную историю борьбы с пандемией

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Президент США Дональд Трамп заявил, что в Штатах в скором времени будет готова еще одна вакцина от коронавируса. По словам президента, её эффективность 95%.

Трамп считает, что подобные лекарства смогут остановить пандемию коронавируса. Вместе с тем, он обратил внимание на то, что появление новейших лекарств происходит во время его президентства и призвал помнить об этом.

«Еще одна вакцина против коронавируса анонсирована только что, на этот раз от Moderna, ее эффективность 95%. Те великие «историки», пожалуйста, помните, что все эти великие открытия, которые положат конец китайской чуме, случились в мое время» — цитирует главу США telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.».

Ранее Трамп заявил о том, что он победил на выборах президента страны.