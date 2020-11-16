Дональд Трамп: «Я выиграл выборы!»

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Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о своей победе на президентских выборах.

«Я выиграл выборы!» - написал он. При этом Twitter пометил его сообщение как противоречащее «официальным источникам», пишут «Известия».

Трамп решил громко хлопнуть дверью. Он запретил инвестиции в китайские компании.

Трамп подписал указ, запрещающий американским гражданам и фирмам инвестиции в ряд китайских компаний.