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Политика
Дональд Трамп: «Я выиграл выборы!»
16 ноября, 2020 09:52
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фото: Flickr
Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о своей победе на президентских выборах.
«Я выиграл выборы!» - написал он. При этом Twitter пометил его сообщение как противоречащее «официальным источникам», пишут «Известия».
Трамп решил громко хлопнуть дверью. Он запретил инвестиции в китайские компании.
Трамп подписал указ, запрещающий американским гражданам и фирмам инвестиции в ряд китайских компаний.
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