Трамп решил громко хлопнуть дверью. Он запретил инвестиции в китайские компании

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Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий американским гражданам и фирмам инвестиции в ряд китайских компаний.

Ограничительные меры начнут действовать с 11 января 2021 года. В частности, речь идет о компаниях, которые Пентагон ранее внес в список организаций, связанных с китайской военной отраслью. В указе говорится, что Китай эксплуатирует американский капитал и модернизирует свои вооруженные силы и спецслужбы, пишет «РИА Новости».

Тем временем кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден уже осваивается с президентской должностью. Он назначил своего бывшего советника Рона Клайна руководителем аппарата Белого дома.