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Кандидат в президенты США Джо Байден назначил нового главу аппарата Белого дома

Дмитрий Байков
12 ноября, 2020 10:28
1 мин
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фото: Flickr

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден уже назначил своего бывшего советника Рона Клайна руководителем аппарата Белого дома.

Байден отметил разносторонний опыт Клайна и способность работать с людьми разных политических взглядов.

Сам будущий глава Белого дома заявил, что рассчитывает помочь Байдену собрать хорошую команду, которая будет эффективно работать, пишет «RT».

Ранее кандидат в президенты США Джо Байден, которого СМИ объявили победившим на президентских выборах, высказался о нежелании американского лидера Дональда Трампа признавать поражение.

«Это позор, честно говоря... В конце концов моя победа на выборах увенчается успехом в день инаугурации», - заявил Байден.

темы
США
политика
Джо Байден
Белый дом
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