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Коронавирус ударил по российской экономике максимально за 11 лет

Артем Денисов
2 февраля, 2021 02:29
2 мин
Артем Денисов
2 февраля, 2021 02:29
2 мин
биржа
pixabay.com

Российская экономика, столкнувшаяся в 2020 году не только со сложностями из-за эпидемии COVID-19 и карантинных ограничений, но и с существенным спадом спроса на нефть на фоне пандемии, сократилась по итогам прошлого года на 3,1% в годовом выражении.

По данным Росстата, номинальный объем ВВП составил 106,6 трлн руб. При этом торможение экономики страны в 2020 году стало максимальным за 11 лет: сильнее ВВП падал только по итогам 2009 года — на 7,8%.

Согласно оценкам Международного валютного фонда, налогово-бюджетные меры поддержки российской экономики составили около 3,5% ВВП с учетом госгарантий и квазифискальных операций, а с учетом внебюджетных мер — около 4,5% ВВП. Среди стран G20 Россия занимает третье место с конца по объему антикризисного пакета — ниже только Индонезия и Мексика, сообщает РБК.

Россия останется в кризисе еще на много лет, если власти не пойдут на изменение экономической политики. Об этом ранее рассказал экономист и президент одноименного Фонда экономических исследований Михаил Хазин.

Эксперт уверен, в кризисе виновата именно политика либералов. Он подчеркнул, россияне должны иметь в виду, что экономическая ситуация в стране будет только ухудшаться. Поэтому стоит подумать о создании «подушки безопасности».

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