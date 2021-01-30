Экс-советник Ельцина предупредил о бесконечном кризисе в России

Общество

Россия останется в кризисе еще на много лет, если власти не пойдут на изменение экономической политики. Об этом рассказал экономист и президент одноименного Фонда экономических исследований Михаил Хазин.

«Большой кризис уже начался. Восемь лет спада. Ухудшение в ближайшее время может быть из-за политики либералов, которые целенаправленно усугубляют ситуацию. Государство должно очень радикально изменить экономическую политику. В противном случае могут быть социально-экономические последствия», - цитирует Хазина URA.RU.

Эксперт уверен, в кризисе виновата именно политика либералов. Он подчеркнул, россияне должны иметь в виду, что экономическая ситуация в стране будет только ухудшаться. Поэтому стоит подумать о создании «подушки безопасности».