Колебания цен на морские перевозки повлияли на стоимость импортных товаров

Бизнес

Колебание стоимости перевозок грузов по морю не оказало существенного влияния на стоимость импортных потребительских товаров в России в январе, сообщил замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичев.

По данным Федеральной таможенной службы, в январе средние импортные цены на основные категории российского импорта по сравнению с декабрем 2020 года снизились на 4,7%, а по сравнению с январем прошлого года выросли на 3,3%, при уровне инфляции в стране в прошлом году в 4,9% в 2020 году, напомнил замглавы.

Отмечается, что в торговле доля расходов на транспортировку грузов по морю в общем объеме затрат составляет менее 1%, сообщает РБК.

Как сообщалось, перевозки грузов по морю стали дороже в конце прошлого года. Аналитики считают, что в первую очередь рост цен на контейнерные морские перевозки коснется готовой импортируемой продукции.