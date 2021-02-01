В России резко подорожают некоторые категории товаров

Общество

Перевозки грузов по морю стали дороже в конце прошлого года. Подорожание может отразиться ростом цен на некоторые категории товаров.

Аналитики считают, что в первую очередь рост цен на контейнерные морские перевозки коснется готовой импортируемой продукции: бытовой техники, обуви, одежды, а также мебели. Подорожание может составить 10–15 процентов, пишет РБК.

«Самый лучший способ регулировать цены - начать составлять списки на арест», - заявил ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский.