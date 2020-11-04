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Из Калининграда в немецкий порт Мукран направились два судна, способные достроить газопровод «Северный поток-2». Информацией об этом поделился источник в морской отрасли.

Речь идет о судне снабжения «Остап Шеремета», входящего в ООО «Газпром флот», и специальном судне «Артемис Оффшор», принадлежащем Морской спасательной службе Минтранса РФ. Их портом назначения официально обозначен Мукран.

Источник сообщил «Интерфаксу», что оба судна должны прибыть в порт 5 ноября. Там стоят российские судна, которые планируют задействовать в завершении строительства газопровода - трубоукладчик «Академик Черский» и спецсуда «Умка» и «Финвал». В Мукране находится склад труб для достройки «Северного потока-2».

Ранее Дания выдала разрешение на эксплуатацию газопровода. Заявка была подана еще 18 ноября 2019 года.