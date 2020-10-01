Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Политика
Новости Политика
Русская планета
Политика

Дания выдала запрашиваемое с 2019 года разрешение на работу «Северного потока-2»

Лилия Караева
1 октября, 2020 15:32
2 мин
Северный поток-2
Nord-stream2.com

Компания Nord Stream 2 AG - оператор газопровода «Северный поток-2» - получила разрешение на эксплуатацию от Датского энергетического агентства. Заявка была отправлена еще 18 ноября 2019 года.

Документы выданы в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, которая требует разрешать строительство и эксплуатацию таких газопроводов. В разрешении прописан ряд условий для обеспечения безопасной эксплуатации трубопроводов.

В частности, ввод в эксплуатацию возможен, если хотя бы один из них был испытан и сертифицирован, пишет «Интерфакс».

В компании пояснили, что в других странах разрешения на строительство включают разрешения на эксплуатацию. Пока оператор газопровода рассматривает разные варианты возобновления укладки труб.

Напомним, «Северный поток-2» закончен на 97%. Главная проблема - санкции США, они мешают завершить строительство. Ранее все страховые компании отказали участвующим в прокладке газопровода судам в страховке.

темы
Дания
Северный поток-2
разрешение
2 мин