Nord-stream2.com

Компания Nord Stream 2 AG - оператор газопровода «Северный поток-2» - получила разрешение на эксплуатацию от Датского энергетического агентства. Заявка была отправлена еще 18 ноября 2019 года.

Документы выданы в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, которая требует разрешать строительство и эксплуатацию таких газопроводов. В разрешении прописан ряд условий для обеспечения безопасной эксплуатации трубопроводов.

В частности, ввод в эксплуатацию возможен, если хотя бы один из них был испытан и сертифицирован, пишет «Интерфакс».

В компании пояснили, что в других странах разрешения на строительство включают разрешения на эксплуатацию. Пока оператор газопровода рассматривает разные варианты возобновления укладки труб.

Напомним, «Северный поток-2» закончен на 97%. Главная проблема - санкции США, они мешают завершить строительство. Ранее все страховые компании отказали участвующим в прокладке газопровода судам в страховке.