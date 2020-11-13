Фото: genproc.gov.ru

Мораторий на проведение плановых проверок на предприятиях малого бизнеса хотят продлить. С такой инициативой выступил Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. По его мнению, из-за пандемии коронавирусной инфекции предприниматели и без того находятся в шатком положении, поэтому проверки решили временно приостановить.

«После принятия нормативного правового акта прокурорам предстоит во взаимодействии с контролерами исключить соответствующие мероприятия из сводного плана», – передает пресс-служба Генпрокуратуры РФ слова Краснова.

Известно, что в настоящее время проект постановления Правительства РФ находится на стадии согласования.

Мораторий на проведение проверок на предприятиях малого бизнеса действует в стране с 18 марта.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура пригрозила силовикам уголовными делами за давление на бизнес.