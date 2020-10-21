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Генпрокуратура начнет возбуждать уголовные дела против «давящих» на бизнес силовиков

Марьям Ибрагимова
21 октября, 2020 15:23
2 мин
Фото: golossarova.ru
Фото: golossarova.ru

Генпрокурор РФ Игорь Краснов обратился к подчиненным с требованием заводить уголовные дела на силовиков, оказывающих давление на бизнес. Об этом сообщили в пресс-службе главного надзорного ведомства.

«При выявлении случаев незаконного возбуждения уголовных дел в сфере экономической деятельности ставить вопрос об уголовной ответственности виновных должностных лиц правоохранительных органов, – сказал Краснов. – Добивайтесь реального восстановления прав и законных интересов».

Он отметил, что прокурорам нужно жестче реагировать на факты несоблюдения моратория на проверки бизнесменов. Также генпрокурор поручил подчиненным изучить проблемы, с которыми постоянно сталкиваются предприниматели, организовывать с ними встречи как в онлайн-формате, так и очно, привлекая к беседам местных чиновников.

По словам Краснова, его недавние выезды в регионы и приемы представителей бизнес-сообщества показали, что от Калининграда до Камчатки предприниматели сталкиваются с волокитой, невозможностью получить гарантированные выплаты, бюрократией и необоснованными проверками.

«Распространены случаи невыполнения государственными и муниципальными заказчиками своих финансовых обязательств перед добросовестными хозяйствующими субъектами, нередки факты административного давления», – говорит он.

Прокурорам поручено держать эту сферу на особом контроле и каждый квартал отчитываться о долгах властей на местах перед коммерсантами. Краснов отмечает, что это один из проблемных вопросов в масштабах страны.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура запрещает прокурорам критиковать власть.

темы
Генпрокуратура
бизнес
власть
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