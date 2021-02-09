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«Газпром» без объяснения причин остановил транзит газа через Литву в Калининград

Лилия Караева
9 февраля, 2021 15:32
1 мин
Лилия Караева
9 февраля, 2021 15:32
1 мин
Газопровод
Marsel Badykshin/ prav.tatarstan/Globallookpress

Транзит газа через Литву в Калининград временно приостановлен. Это сделано по просьбе «Газпрома» - точные причины приостановки не уточняются.

Поставки прекращены 9 февраля. Об этом сообщил литовский оператор газотранспортной системы Amber Grid.

В «Газпроме» на запрос РБК ответили, что Калининградская область полностью обеспечена газом за счет подземного хранилища.

С конца 2015 года между «Газпромом» и Amber Grid действует десятилетний контракт на транзит российского газа.

Ранее Литва категорически отказалась покупать российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V».

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Газпром
Литва
Транзит
приостановка
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