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«Газпром» без объяснения причин остановил транзит газа через Литву в Калининград
9 февраля, 2021 15:32
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Marsel Badykshin/ prav.tatarstan/Globallookpress
Транзит газа через Литву в Калининград временно приостановлен. Это сделано по просьбе «Газпрома» - точные причины приостановки не уточняются.
Поставки прекращены 9 февраля. Об этом сообщил литовский оператор газотранспортной системы Amber Grid.
В «Газпроме» на запрос РБК ответили, что Калининградская область полностью обеспечена газом за счет подземного хранилища.
С конца 2015 года между «Газпромом» и Amber Grid действует десятилетний контракт на транзит российского газа.
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