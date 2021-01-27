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Facebook и Twitter отвернулись против Евгения Пригожина раз и навсегда

Марьям Ибрагимова
27 января, 2021 13:10
2 мин
Марьям Ибрагимова
27 января, 2021 13:10
2 мин
oko-planet.su
oko-planet.su

Социальные сети Facebook и Twitter заблокировали личные аккаунты российского бизнесмена Евгения Пригожина после того, как он опубликовал пост об отмене запрета на службу в армии трансгендеров в Соединенных Штатах Америки.

Пригожин отметил, что американцы в вопросах военной подготовки стали слабее, а данное нововведение и вовсе направлено на то, чтобы с ними никто не вступал в конфликт.

«Ходила легенда, что Пентагон изобрёл психотропное оружие, которое оказывает воздействие на врага так, что у солдат появляется влечение друг к другу. Похоже, военные склады в США плохо охранялись или произошла утечка. Хочу призвать косметические магазины и аптеки усилить бдительность, поскольку будут происходить хищения кремов, помад и гормональных препаратов», – дублирует комментарий бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд» в соцсети «ВКонтакте» .

В соцсетях-гигантах сообщили, что их решение является непоколебимым, однако причину блокировки личных аккаунтов российского предпринимателя ни Facebook, ни Twitter разглашать не стали из целей безопасности.
Ранее сообщалось о том, что после блокировки аккаунта главы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина в Facebook Совет Федерации грозит соцсетям штрафами.

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