Бизнес

Социальные сети Facebook и Twitter заблокировали личные аккаунты российского бизнесмена Евгения Пригожина после того, как он опубликовал пост об отмене запрета на службу в армии трансгендеров в Соединенных Штатах Америки.

Пригожин отметил, что американцы в вопросах военной подготовки стали слабее, а данное нововведение и вовсе направлено на то, чтобы с ними никто не вступал в конфликт.

«Ходила легенда, что Пентагон изобрёл психотропное оружие, которое оказывает воздействие на врага так, что у солдат появляется влечение друг к другу. Похоже, военные склады в США плохо охранялись или произошла утечка. Хочу призвать косметические магазины и аптеки усилить бдительность, поскольку будут происходить хищения кремов, помад и гормональных препаратов», – дублирует комментарий бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд» в соцсети «ВКонтакте» .

В соцсетях-гигантах сообщили, что их решение является непоколебимым, однако причину блокировки личных аккаунтов российского предпринимателя ни Facebook, ни Twitter разглашать не стали из целей безопасности.

Ранее сообщалось о том, что после блокировки аккаунта главы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина в Facebook Совет Федерации грозит соцсетям штрафами.