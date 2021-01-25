Политика

Совет Федерации считает необходимой практикой начать штрафовать социальные сети за блокировку пользователей. Сейчас верхняя палата российского парламента занята разработкой системы штрафов для крупных социальных сетей. Об этом рассказал глава комиссии СФ по взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Он отметил, что в первую очередь под прицелом окажутся Facebook и YouTube, так как они зачастую необоснованно блокируют пользователей, передает РИА Новости.

Ранее Facebook заблокировал личную страницу руководителя российской госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина. Накануне соцсеть приняла решение разблокировать его посты.