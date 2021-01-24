С грубящего в Facebook Дмитрия Рогозина могут снять ограничения

Политика

Социальная сеть Facebook приняла решения разблокировать публикацию руководителя российской госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина. Ранее он обругал бывшего посла США в России Майкла Макфола.

При этом, профилю Рогозина по-прежнему не вернули возможность публиковать новые посты.

В своем скандальном сообщении Рогозин охарактеризовал американцев как «учителей хреновых», которые «окончательно охамели». Об этом сообщает РИА «Новости».