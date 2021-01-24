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Политика
С грубящего в Facebook Дмитрия Рогозина могут снять ограничения
24 января, 2021 17:47
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Flickr
Социальная сеть Facebook приняла решения разблокировать публикацию руководителя российской госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина. Ранее он обругал бывшего посла США в России Майкла Макфола.
При этом, профилю Рогозина по-прежнему не вернули возможность публиковать новые посты.
В своем скандальном сообщении Рогозин охарактеризовал американцев как «учителей хреновых», которые «окончательно охамели». Об этом сообщает РИА «Новости».
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