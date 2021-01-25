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Эксперт советует не воспринимать всерьез высказывания «Газпрома» о «Северном потоке - 2»

Артем Денисов
25 января, 2021 06:01
2 мин
Артем Денисов
25 января, 2021 06:01
2 мин
газопровод
Фото: Nord-stream2.com

Эксперты советуют не принимать всерьез высказывания о возможной приостановке реализации проекта «Северный поток 2».

Как сообщил аналитик SoftLink Дмитрий Лукашов, объявление о возможной приостановке — вынужденная мера со стороны «Газпрома», так как Вашингтон угрожает ввести новые ограничительные меры против европейских компаний, которые работают с «Газпромом». Эксперт считает, что европейским потребителям следует показать свою заинтересованность в российском газе и активнее участвовать в переговорах с США по поводу отмены санкций.

По словам аналитика ГК «Финнам» Ивана Семченкова, в настоящее время оценить перспективы газопровода очень сложно из-за слишком большого числа противодействующих и тормозящих факторов.

При этом к возможности реального отказа «Газпрома» от «Северного потока – 2» эксперт также относится скептически, пишут «Известия».

Напомним, в январе германский концерн Bilfinger SE покинул проект по строительству газопровода «Северный поток-2». Решение вызвано угрозой санкций со стороны США.

Также из проекта вышла компания из Швейцарии Zurich Insurance. Концерн Bilfinger SE участвовал в контрактах с оператором «Северного потока-2» на сумму около 15 млн евро.

Ранее представитель «Газпрома» заявил, что российский газопровод «Северный поток-2» будет построен, несмотря на санкции.

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Газопровод
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северный поток
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