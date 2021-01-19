Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Политика
Русская планета
Политика

Строительство «Северного потока-2» завершат вопреки зарубежным «козням»

Антон Мельников
19 января, 2021 18:20
1 мин
Антон Мельников
19 января, 2021 18:20
1 мин
ПАО «Газпром»
ПАО «Газпром»

Представитель компании «Газпром» сообщил, что российский газопровод «Северный поток-2» будет построен, несмотря на санкции. Вместе с тем, он признаёт, что иностранное давление ограничивает «Газпром» в путях реализации проекта.

Собеседник отметил, что компания «сильно ограничена» в комментариях. Тем не менее, он подтвердил, что «"Газпром" намерен завершить этот проект, построить газопровод и поставлять по нему газ своим европейским потребителям», передаёт «Коммерсантъ».

Ранее в Германии предсказали подорожание газа из-за остановки «Северного потока-2».

Поделиться
ТЕГИ
Газпром
Северный поток-2
Газопровод
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!