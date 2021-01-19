Строительство «Северного потока-2» завершат вопреки зарубежным «козням»

Политика

Представитель компании «Газпром» сообщил, что российский газопровод «Северный поток-2» будет построен, несмотря на санкции. Вместе с тем, он признаёт, что иностранное давление ограничивает «Газпром» в путях реализации проекта.

Собеседник отметил, что компания «сильно ограничена» в комментариях. Тем не менее, он подтвердил, что «"Газпром" намерен завершить этот проект, построить газопровод и поставлять по нему газ своим европейским потребителям», передаёт «Коммерсантъ».

Ранее в Германии предсказали подорожание газа из-за остановки «Северного потока-2».