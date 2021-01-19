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Глава Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Оливер Хермес заявил, что возможный отказ от окончания строительства газопровода «Северный поток - 2», вероятно, приведет к росту цен на энергоносители для европейцев.

«Если реализация «Северного потока – 2» будет остановлена, то следует прежде всего ожидать повышения цен на газ и электроэнергию для европейских потребителей», - заявил глава OAOEV.

Хермес отметил, что воплотить в жизнь амбициозные программы ЕС по защите климата сможет только «сильная, конкурентоспособная экономика». Аргументы против строительство газопровода, которые приводят Соединенные Штаты и экологические активисты, по его словам, противоречивы.

Глава OAOEV добавил, что импорт сжиженного газа из США обойдётся гораздо дороже и наносит больший вред окружающей среды, передают «Известия».