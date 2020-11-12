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Китайская компания ByteDance, которая владеет приложением TikTok, подала жалобу на администрацию президента США Дональда Трампа. ByteDance заявляет, что власти США забыли о том, что собирались заблокировать TikTok на территории страны и не выходят на связь. Компания просит Апелляционный суд США изменить решение об ограничении работы приложения.

По данным ByteDance, президентская администрация уже несколько недель не отвечает на запросы китайской компании. После того, как ByteDance и американская Oracle договорились о сделке по продаже TikTok, правительственный Комитет по иностранным инвестициям просто перестал выходить на связь. Китайская компания попросила суд перенести блокировку TikTok на территории США, которая формально вступает в силу сегодня, 12 ноября. Компании необходима отсрочка запрета на 30 дней, чтобы завершить сделку по продаже TikTok, передаёт журнал Inc.

Напомним, Трамп еще в августе Трамп объявил «крестовый поход» на TikTok. Она заявил, что компания-владелец приложения сотрудничает с китайскими властями и «сливает» им персональные данные пользователей из США. Он потребовал продать американскую часть TikTok компании из США, или заблокировать приложение на территории страны. Вероятно, Трампу, на фоне фактически проигранных выборов, стало не до китайской угрозы. Ранее стало известно, что его оппонент Джо Байден увеличил отрыв по голосам от переизбирающегося Трампа.