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Между Дональдом Трампом и Джо Байденом продолжает расти электоральный разрыв

Антон Мельников
12 ноября, 2020 00:26
1 мин
edition.cnn /Скриншот
edition.cnn /Скриншот

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден увеличил отрыв по числу голосов от своего оппонента.

Согласно последним данным, Байден обгоняет действующего президента США, который избирается на второй срок, Дональда Трампа на 5 миллионов голосов.

Трампу поддержали порядка 72 миллионов американцев. За Байдена проголосовало около 77 миллионов жителей США, передаёт РИА «Новости».

Напомним, что число голосов рядовых избирателей в США не определяет победителя выборов. Победит тот кандидат, за которого проголосует больше выборщиков. Согласно прогнозам СМИ, победу уже одержал Байден, набрав 290 голосов выборщиков (для победы необходимо не менее 270).

Ранее Джо Байден высказался о нежелании Дональда Трампа признавать поражение.

темы
США
Дональд Трамп
Джо Байден
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