Будущее рядом: Представлена технология бесконтактной оплаты рукой. Без каких-либо чипов

Amazon

Компания Amazon представила разработанную ею технологию распознавания части руки. Технология получила название Amazon One, она позволяет идентифицировать человека по рисунку ладони.

В отличие от классических датчиков отпечатков пальцев, Amazon One работает бесконтактно, дотрагиваться до датчиков не нужно, только поднести ладонь. Распознанный рисунок руки сопоставляется с учетной записью в базе Amazon, после чего средства списываются с привязанной к аккаунту карты.

Технология тестируется в нескольких магазинах Amazon в США. Кассиры в таких торговых точках отсутствуют, только самообслуживание. При первом посещении покупателю необходимо зарегистрироваться в специальном приложении. После синхронизации карты и ладони покупатель может заходить в такие магазины, просто подержав руку над устройством «около секунды».

В компании называют технологию перспективной и уверены, что в будущем она выйдет за пределы розничной сети и будет использоваться для идентификации людей в офисных зданиях, на стадионах и т.д., передает SecurityLab.ru

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