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Разработчики Telegram тестируют новую функцию, которая позволит пользователям оставлять комментарии к постам в каналах. Сегодня вышла Beta-версия мессенджера для Android, в которой уже появились встроенные комментарии к публикациям.

Чтобы пользоваться могли делиться мнениями, владельцам сообществ необходимо привязать к каналу чат. Нажав на кнопку «Обсудить», читатели автоматически будут в него переведены, вступать не придется. У пользователей останется возможность редактировать свои записи, а администраторы каналов смогут анонимно отвечать на комментарии.

«Если в чате запрещено отправление сообщений, медиа, или включен медленный режим, эти ограничения будут действовать и для комментариев», – сообщили разработчики Telegram.

Разработчики обещают добавить комментарии к постам в версии мессенджера для iOS, macOS, Windows и Telegram Web.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности расшифровывает несекретные чаты в мессенджере Telegram и читает переписки.