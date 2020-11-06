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Британская автомобилестроительная компания Bentley намерена «перепрофилироваться». К 2030 году она станет выпускать только электромобили.

Прекратить выпуск машин класса «люкс» с традиционным двигателем внутреннего сгорания в компании решили из этических соображений. По словам главы Bentley Motors Адриана Холмарка, настало время задуматься об экологии. Так, согласно новой стратегии развития, к 2023 году каждая модель Bentley будет доступна в версии с гибридным приводом. В 2025 году компания представит первый электромобиль, еще через год запланирован выпуск гибридных моделей с зарядкой от электросети, а к 2030 году – полностью электрических автомобилей в люксовом сегменте, сообщает «Коммерсантъ».

Ранее сообщалось, что Министерство промышленности и торговли РФ ищет возможность экспорта российского электромобиля City Modul 1 компании Zetta. В настоящее время сертификация машины находится на финальной стадии, отрабатываются технологии серийной сборки.