Не запущенный в производство электромобиль City Modul 1 решили экспортировать

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Министерство промышленности и торговли России ищет возможность экспорта российского электромобиля City Modul 1 компании Zetta.

В ведомстве назвали проект «инновационным», с высокой «конкурентноспособностью». В Минпромторге считают, что это позволяет «с оптимизмом смотреть на его экспортные возможности».

Прорабатывается вопрос его поставки в Индию, Пакистан, Иорданию, Египет и Германию.

В настоящее время сертификация City Modul 1 находится на финальной стадии и отрабатываются технологии серийной сборки, сообщает ТАСС.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что производство будет запущено в Тольятти. «Понятно, что пандемия внесла свои коррективы в развитие проекта. <...> Надеюсь, все сертификационные процедуры до конца года должны быть завершены и в конце года коллеги должны стартовать уже с серийным продуктом», — сказал он.