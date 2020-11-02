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Ангелу Меркель в отместку поместили в «черный список» берлинской пивной

Артем Денисов
2 ноября, 2020 01:40
2 мин
Меркель
Фото: pixabay.com

Легендарная пивная Ständige Vertretung в Берлине внесла канцлера Германии Ангелу Меркель в свой «черный список».

В заведении пошли на такой шаг из-за введения со 2 ноября локдауна. По словам владельцев пивной, правительство страны не сделало выводов из апрельского карантина по коронавирусу и в этот раз не приняло необходимых для поддержки экономики мер.

Отмечается, что медицинские учреждения Германии работают на грани возможностей из-за большого числа новых случаев заражения. При этом, согласно статистике, всего 3 процента всех заражений происходят в заведениях общепита. Не смотря на это, власти запретили работу ресторанов и кафе.

Гостями пивной Ständige Vertretung являлись канцлер Ангела Меркель, министр финансов Олаф Шольц, премьер-министр Баварии Маркус Зодер и бургомистр Берлина Михаэль Мюллер. Теперь они попали в «черный список» данного заведения.

В Германии со 2 ноября закрываются театры, кинотеатры, фитнес-центры, салоны красоты, отели и заведения общепита, пишут «Известия».

Напомним, также в Германии одной из мер стал запрет собираться компаниями более 10 человек — членов двух семей. Устраивать частные вечеринки не получится даже в собственных квартирах.

«Мы находимся в очень серьезной ситуации. Мы должны действовать прямо сейчас, чтобы избежать чрезвычайной ситуации в области здравоохранения в стране», — заявила Ангела Меркель.

темы
бизнес
германия
меркель
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