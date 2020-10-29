Германия и Франция перестали шутить с вирусом и перешли к действиям

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Крупнейшие страны ЕС, Германия и Франция, объявили о введении национального карантина. В обоих странах принято решение приостановить работу общественных заведений, оставив открытыми магазины и школы. Французам нужно заполнять специальную форму, чтобы покинуть дом.

При этом, главы обоих государств пообещали пострадавшим от мер компаниям финансовую поддержку. Правительства при этом ожидают более тяжелое течение второй волны вируса.

В Германии одной из мер стал запрет собираться компаниями более 10 человек — членов двух семей. Устраивать частные вечеринки не получится даже в собственных квартирах.

«Мы находимся в очень серьезной ситуации. Мы должны действовать прямо сейчас, чтобы избежать чрезвычайной ситуации в области здравоохранения в стране», — заявила Ангела Меркель.

В свою очередь французам запретили покидать дома, за исключением необходимости получения медицинской помощи, покупки товаров первой необходимости. Также разрешено гулять рядом с домом.

Как сообщает gazeta.ru, работодателей и руководства вузов обязали перевести всех на дистанционный режим.